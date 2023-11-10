10 ноября, 10:07

Глава офиса Зеленского считает, что в высшем руководстве Украины нет коррупции

Никто из зарубежных партнеров не ведет подобных разговоров, заявил Андрей Ермак

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Высшее руководство Украины не является коррумпированным, и никто из зарубежных партнеров не ведет подобных разговоров. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосейчук.

"Я всегда говорю, что вы про нас за все эти годы знаете больше, чем мы сами про себя. Ни я, ни президент [Украины Владимир Зеленский] не являемся людьми коррумпированными. Поэтому никогда таких разговоров не велось <...>. Нет человека, который сказал бы, что у нас коррумпированный президент", - сказал он, отвечая на вопрос, упрекал ли кто-то из западных партнеров главу офиса президента или самого Зеленского в коррупции. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале Мосейчук.

Ермак отметил, что Украина не самое коррумпированное государство, подобные утверждения, по его словам, "являются российским нарративом". При этом он признал, что "коррупция в стране существует, но с ней борются правоохранительные органы".

О коррупции на Украине

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств.

На этом фоне на Украине с начала года возникло несколько крупных коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами. Их резонанс был настолько сильным, что глава государства был вынужден посвятить теме борьбы со злоупотреблениями чиновников одно из своих видеообращений и пообещал приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. Однако позже украинские эксперты заметили, что Зеленский планировал таким образом передать расследование дел о коррупции из ведения НАБУ и САП более лояльной ему Службе безопасности Украины, что в конечном итоге позволило бы власти сводить счеты с оппонентами и не давать хода делам о коррупции среди своих приближенных.

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах. 

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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