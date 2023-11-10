10 ноября, 10:06
Палестино-израильский конфликт

В Палестине сообщили о тысячах беженцев в попавших в окружение больницах Газы

Телеканал Al Arabiya ранее указал, что израильские военные взяли в кольцо по меньшей мере четыре медицинских учреждения в Газе

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Тысячи внутренне перемещенных лиц находятся в медицинских учреждениях сектора Газа, оказавшихся в окружении израильских войск. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле в интервью телеканалу Al Arabiya.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Несколько тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в больницах, попавших в окружение в городе Газе", - утверждала она.

Ранее Al Arabiya сообщал, что израильские военные взяли в кольцо по меньшей мере четыре медицинских учреждения в Газе, в том числе детскую больницу "Ар-Рантиси" и психиатрический центр. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация