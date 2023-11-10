В Палестине сообщили о тысячах беженцев в попавших в окружение больницах Газы

Телеканал Al Arabiya ранее указал, что израильские военные взяли в кольцо по меньшей мере четыре медицинских учреждения в Газе

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Тысячи внутренне перемещенных лиц находятся в медицинских учреждениях сектора Газа, оказавшихся в окружении израильских войск. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Несколько тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в больницах, попавших в окружение в городе Газе", - утверждала она.

Ранее Al Arabiya сообщал, что израильские военные взяли в кольцо по меньшей мере четыре медицинских учреждения в Газе, в том числе детскую больницу "Ар-Рантиси" и психиатрический центр.