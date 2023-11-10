10 ноября, 10:22

Минобороны Нидерландов призвало создать пост еврокомиссара по оборонной промышленности

По словам и. о. министра обороны страны Кайсы Олленгрен, это позволит ускорить и увеличить объемы производства оружия и боеприпасов

ГААГА, 10 ноября. /ТАСС/. Нидерланды считают необходимым создание отдельного поста в Европейской комиссии для решения вопросов, связанных с оборонной промышленностью. Такое мнение высказала и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Олленгрен в интервью радиостанции BNR.

"Сейчас процессы идут очень медленно, - отметила она. - Поэтому мне кажется хорошей идей, чтобы следующая Европейская комиссия обратила на это особое внимание, чтобы был еврокомиссар, который бы уделял 100% своего времени данным вопросам".

По мнению и. о. министра, это позволит ускорить и увеличить объемы производства оружия и боеприпасов, а также более эффективно расходовать средства на оборону.

"В своей среде мы иногда шутим, что стали похожи на торговцев оружием, - добавила Олленгрен. - Но здесь мало смешного. Мы стоим перед самой серьезной за последние десятилетия угрозой для глобальной безопасности". 

Теги:
Нидерланды
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