Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard

В частности, военный обозреватель журнала Дэвид Экс отметил малую толщину брони у первого поколения танков

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Украине придется скорректировать тактику использования западной бронетехники в связи с поставкой устаревших образцов немецких танков Leopard 1A5. Такое мнение выразил в четверг военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Он считает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые на данный момент могут рассчитывать на поставки складируемых на Западе советских танков Т-72 и немецких Leopard 1A5, необходимо поменять тактику использования бронетанковых соединений с учетом всех недостатков этой техники по сравнению с более современными образцами, полученными Киевом в гораздо меньших объемах. В частности, эксперт отметил малую толщину брони у первого поколения Leopard.

С учетом всех достоинств и недостатков этих танков обозреватель предлагает использовать их "там, где они могут быстро передвигаться, оставаться в укрытии и стрелять с [большого] расстояния". Обозреватель подчеркивает, что ВСУ не должны эксплуатировать Leopard 1A5 в малых группах без поддержки пехоты, как это было в случае с более современными Leopard 2.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд.