Глава офиса Зеленского считает, что самые тяжелые времена в конфликте ждут Киев впереди

Андрей Ермак заявил, что "если сравнивать с забегом на 100 м, то я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 м будут самыми тяжелыми"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Самые сложные времена для Киева в украинском конфликте еще впереди. Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Военные действия могут закончиться внезапно. Но когда все закончится, никто не скажет. Много факторов, которые влияют на это. Если сравнивать с забегом на 100 м, то я считаю, что 70 м мы уже пробежали. Но эти последние 30 [метров] будут самыми тяжелыми", - сказал Ермак в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосейчук.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он назвал целью СВО защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а основными задачами - демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также отметил, что для России неприемлемо военное освоение территорий Украины Североатлантическим альянсом.