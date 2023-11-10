10 ноября, 10:29

Премьер Белоруссии заявил, что Минск и Гавана вместе противостоят санкциям Запада

По словам Романа Головченко, Белоруссия и Куба уже долгие годы оказывают друг другу поддержку на международных площадках

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Куба продолжат взаимодействовать на благо народов двух стран, совместно противодействуя санкционному диктату. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе переговоров с кубинским коллегой Мануэлем Марреро Крусом, находящимся в Минске с официальным визитом.

"В условиях хаотических нелегитимных санкционных ограничений, которые без разбора применяются западными странами, ценность поддержки настоящих друзей особенно велика. И в таких условиях нам необходимо совместными усилиями отстаивать наш суверенитет, независимость и развивать двустороннее взаимодействие на благо наших народов", - приводит слова белорусского премьера агентство БелТА.

Головченко сказал, что Минск и Гавана уже долгие годы оказывают друг другу поддержку на международных площадках, имеют схожее мнение относительно происходящих в мире геополитических процессов. "Совместно противостоим санкционному диктату и выступаем за скорейшее построение нового справедливого миропорядка", - заявил глава белорусского правительства.

Премьер подчеркнул, что "Беларусь никогда не изменяла и не изменит свою позицию о неприемлемости экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, и продолжит поддерживать вашу страну в ее справедливых требованиях об отмене этого нелегитимного давления, которое наносит значительный ущерб кубинскому народу". 

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