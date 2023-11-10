10 ноября, 10:27

Эрдоган пообещал с позиции арбитра разрешить кризис между высшими судебными инстанциями

При этом президент Турции указал, что "нынешняя конституция страны и законы недостаточны, чтобы урегулировать" спор между Конституционным и Высшим апелляционным судами республики

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти с позиции арбитра предпримут шаги, чтобы урегулировать кризис, возникший между Конституционным судом (КС) и Высшим апелляционным судом республики.

"Решения судебных структур могут быть предметом обсуждения. Ни один орган государственной власти в Турции или институт не имеет иммунитета против критики. Местом, где решаются споры между двумя институтами судебной власти, являются конституция и законы. Как руководство страны мы оперативно предпримем шаги для того, чтобы разногласия не переросли в конституционный и системный кризис. Мы тут арбитры, а не сторона в дебатах", - сказал он во время выступления в Анкаре, которое транслировали местные телеканалы. Турецкий лидер добавил, что по конституции в обязанности президента входит быть главой исполнительной власти, а также обеспечивать регулярное и гармоничное функционирование государственных органов.

Эрдоган, однако, указал, что "нынешняя конституция страны и законы недостаточны, чтобы урегулировать" спор между двумя судами. "Мы обязательно найдем решение, встретившись с представителями этих высших судебных структур, нашими юристами. Мы сделаем все необходимое, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, используя все имеющиеся методы, включая конституционные и законодательные поправки. Очевидно, что Турции нужна новая конституция, чтобы защитить страну от повторения таких ситуаций", - отметил президент.

КС в конце октября принял решение освободить адвоката, избранного на майских выборах в парламент от оппозиционной Рабочей партии Турции, Джана Аталая, который ранее был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в попытке свержения правительства в связи с участием в акциях протеста в 2013 году. Высший апелляционный суд посчитал это решение нарушающим законодательство, выдвинув обвинения против представителей КС, которые вынесли вердикт об освобождении Аталая. Это потенциально может привести к серьезному внутриполитическому кризису в республике. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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