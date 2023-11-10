10 ноября, 10:27,
обновлено 10 ноября, 10:37

В Армении выразили надежду на укрепление сотрудничества в вопросах безопасности с Западом

Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что речь идет не только о военном сотрудничестве, но и экономическом

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Ереван надеется укрепить сотрудничество в вопросах безопасности как с коллективным Западом, так и с отдельными европейскими странами. Об этом в Брюсселе на форуме "Стратегическое будущее Армении" заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"В последнее время Армения ведет интенсивный диалог с ЕС и странами ЕС. Открылись новые возможности, эти возможности бывают разных типов. Никогда еще у нас не было такого интенсивного диалога с Западом и Европой по теме безопасности. Мы надеемся на углубление сотрудничества с коллективным Западом и отдельными странами в области безопасности. Я имею в виду не только военную составляющую, даже экономическое сотрудничество может иметь компонент безопасности. Армения к этому готова. Мы продемонстрировали волю двигаться вперед в плане сотрудничества", - отметил он. 

Теги:
Армения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация