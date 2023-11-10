Тайвань и Чехия договорились сотрудничать в восстановлении Украины

Стороны обозначили приоритетные отрасли взаимодействия: украинская энергетика и гидроресурсы

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Тайвань и Чехия заключили соглашение о совместных действиях по восстановлению Украины. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Документ был подписан в Тайбэе. Сотрудничество будет координироваться, согласно агентству, на уровне администрации острова и правительства Чехии. Приоритетными отраслями взаимодействия названы восстановление инфраструктуры Украины в энергетике и области гидроресурсов.

Тайбэй присоединился к антироссийским санкциям Запада и направил более $100 млн на поддержку Украины. Как утверждает агентство, ситуация на Украине у жителей острова ассоциируется с действиями КНР по отношению к Тайваню.