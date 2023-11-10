В Грузии заявили, что республику никто не призывает вводить санкции против РФ

По словам спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, все понимают положение, в котором находится республика

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Никто из зарубежных стран на официальном уровне не просит Грузию ввести санкции против России. Об этом сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили грузинским журналистам.

"Нигде не озвучивалось требование, чтобы Грузия ввела санкции против России. Это следует подчеркнуть. Наоборот, все понимают положение, в котором находится Грузия", - сказал Папуашвили.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций.