10 ноября, 11:19,
обновлено 10 ноября, 11:48

В Белоруссии заявили, что соглашение с РФ о признании виз заработает с 2024 года

Режим взаимного признания виз распространяется и на лиц, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз начнет действовать с 2024 года. Об этом во время проходящего в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии заявил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик.

"У нас с 2024 года начинает действовать на территории двух стран соглашение о взаимном признании виз", - сказал он.

Соглашение, согласно которому иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы, было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Режим взаимного признания виз распространяется и на лиц, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии. Документ предусматривает, что каждая из сторон - Россия или Белоруссия - сможет отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, "если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством".

Соглашение вступает в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур. Белорусская сторона завершила такие процедуры в начале декабря 2020 года, российская - в конце января 2023 года. В середине января замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщал о том, что начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года. 

Теги:
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