Египет и Катар выступили против решения палестинского вопроса за счет стран региона

Стороны также назвали неприемлемыми попытки насильственного перемещения палестинского народа со своей земли

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Каир и Доха выступают против решения палестинского вопроса за счет государств региона Ближнего Востока и попыток насильственного перемещения палестинцев со своих земель. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который провел в Каире переговоры с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Стороны выступили "за отказ от любых попыток ликвидации палестинского вопроса за счет палестинского народа или государств региона, а также за неприемлемость попыток насильственного перемещения палестинского народа со своей земли", отмечается в документе. В нем говорится, что президент Египта и эмир Катара обсудили эскалацию напряженности в секторе Газа и связанные с ней региональные проблемы, которые "подталкивают регион в опасном и непредсказуемом направлении".

Ас-Сиси и Аль Тани в ходе встречи рассмотрели "наиболее приемлемые способы защиты гражданского населения Газы и прекращения кровопролития в секторе". Главы Египта и Катара, как указывается в заявлении, условились продолжать консультации "для защиты палестинского народа и достижения главной его цели - создания независимого палестинского государства в соответствии с международным правом, что будет способствовать установлению справедливого мира в регионе".