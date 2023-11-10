Папа Римский Франциск отметил, что войны лишают людей фундаментальных прав

Понтифик напомнил, что война - это "всегда поражение человечества"

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск на Парижском форуме мира указал на то, что вооруженные конфликты лишают людей фундаментальных прав.

"В год, когда отмечается 75-летие со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, мы вынуждены признать, что миллионы людей на всех континентах сталкиваются с огромным разрывом между торжественными обязательствами, закрепленными в этом документе 10 декабря 1948 года, и неутешительной действительностью. Сколько людей, в том числе дети, лишены фундаментальных прав вследствие военных конфликтов. Сколько людей из-за конфликтов не имеют доступа к основополагающим вещам - питьевой воде, здоровому питанию, здравоохранению, образованию, трудоустройству, а также сталкиваются с ущемлением свобод, в том числе вероисповедания", - говорится в послании главы Римско-католической церкви участникам Форума мира, открывшемся во французской столице.

Франциск напомнил, что война - это "всегда поражение человечества", даже при праве на самооборону и защиту тех, кто оказался в опасности, а построение мира достигается через "терпеливый диалог, сотрудничество и взаимопонимание". "Только они остаются единственными достойными человечества средствами разрешения споров", - подчеркивается в обращении.