В Госдепе считают, что число погибших в Газе может превышать официальные данные

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф отметила, что точное число можно будет определить после того, как боевые действия будут остановлены

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате наземной операции Израиля может быть больше 10 тыс., о которых сообщают палестинские власти.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

По ее словам, которые приводит газета The Hill, точное число жертв можно будет определить после того, как боевые действия будут остановлены. "Мы получаем информацию от разных источников на местах. Я не могу назвать ту или иную цифру, очень возможно, что оно [число жертв] даже выше, чем сообщается", - сказала Лиф, выступая на слушаниях в Конгрессе в среду.