10 ноября, 11:31
Палестино-израильский конфликт

Япония намерена продвигать принцип "два государства для двух народов" на Ближнем Востоке

На фоне продолжающегося кризиса в секторе Газа, Токио на предстоящем Глобальном форуме по вопросам беженцев намеревается призвать международное сообщество активизировать поддержку региона

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Япония в тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами хочет взять на себя лидерство в деле реализации принципа "два государства для двух народов" для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью агентству Kyodo заявила глава МИД Японии Ёко Камикава.

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"Мы будем сотрудничать с соседними странами и возглавим усилия, направленные на осуществление принципа "два государства для двух народов" и улучшение гуманитарной ситуации", - отметила она. Камикава подчеркнула, что на фоне продолжающегося кризиса в секторе Газа, Япония на предстоящем в декабре Глобальном форуме по вопросам беженцев намеревается призвать международное сообщество активизировать поддержку региона.

Япония выступает с последовательной критикой действий ХАМАС, но также призывает организовать гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа. Официальный Токио неоднократно подчеркивал, что план "два государства для двух народов", предусматривающий, в частности, создание между Иорданом и Средиземным море арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль - единственно возможная основа для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. 

Теги:
ЯпонияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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