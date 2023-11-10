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Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ взял две военные позиции ХАМАС в секторе Газа

В ходе рейда израильские войска ликвидировали около 30 террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила, что за истекшие сутки захватила две военные позиции палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

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"За истекшие сутки солдаты ЦАХАЛа провели рейд в отношении военной позиции ХАМАС с тренировочной базой [радикалов] посреди гражданской застройки в секторе Газа. Военнослужащие захватили здания и изъяли десятки единиц оружия, ракет, БПЛА, карт, устройств связи, минометов, ударных дронов и технологических средств. В ходе рейда войска ликвидировали около 30 террористов", - сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные "в рамках дополнительной операции провели рейд на военную позицию батальона ХАМАС "Забра", в ходе которого "обнаружили системы управления и калибровки зенитных ракет", а также "ракетную установку, предназначенную для атак на Израиль", продолжили в пресс-службе. Кроме того, на месте "солдаты обнаружили несколько минометов, оружие, готовую к применению ракетную установку, технологические средства, электронные компоненты и множество разведывательной документации, которые использовались террористической организацией ХАМАС", добавили в армейском ведомстве. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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