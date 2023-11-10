Туск: польская оппозиция подписывает соглашение о создании парламентской коалиции

В подписании документа принимают участие лидеры ГК, движения "Третий путь" и партии "Левые", отметил лидер "Гражданской коалиции"

ТАСС, 10 ноября. Польские оппозиционные партии, прошедшие в Сейм (нижнюю палату парламента), подписывают соглашение о создании парламентской коалиции. Об этом заявил лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" (ГК) Дональд Туск.

"Мы парафируем текст коалиционного соглашения. Это перечень пунктов сотрудничества после получения от президента возможности создать правительство", - цитирует его агентство PAP.

В подписании документа принимают участие лидеры ГК, движения "Третий путь" и партии "Левые". Церемония проходит в здании Сената (верхняя палата парламента).