Президент Таджикистана заявил, что мировые конфликты не дают предсказать ситуацию

Эмомали Рахмон сообщил, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо быть бдительными

ДУШАНБЕ, 10 ноября. /ТАСС/. Религиозные, политические и военные конфликты в мире усилились настолько, что не дают возможности предсказать ситуацию даже на несколько дней вперед. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на торжественном мероприятии в честь Дня милиции в Душанбе.

"Как мы видим сегодня, политические, военные, религиозные, культурные и цивилизационные противостояния и конфликты усилились до такой степени, что невозможно предсказать последствия мировых процессов и событий даже на последующие несколько дней", - сказал президент, речь которого опубликовало таджикское агентство Ховар.

Рахмон отметил, что такая ситуация сложилась "в результате противостояния и конфликтов между сверхдержавами, интенсивного вооружения и все большего обострения "холодной войны". В связи с этим президент указал, что сотрудникам правоохранительных органов нужно быть бдительными и профессиональными, а также постоянно повышать свою квалификацию.

10 ноября в республике отмечается День таджикской милиции, по всей стране в этот день проводятся торжественные мероприятия. По данным пресс-службы президента республики, Рахмон принял участие в торжествах на территории части 3502 внутренних войск в Душанбе, где состоялся парад с участием сотрудников МВД. Рахмон также дал поручение "преобразовать войсковую часть 3502 внутренних войск в Оперативную бригаду специального назначения", отметили в пресс-службе президента.