В Тель-Авиве и центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в Тель-Авиве и центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что по меньшей мере два человека получили осколочные ранения в пятницу в результате запуска ракет радикалами из Газы по центральной части Израиля. По данным издания, это первый удар по району Тель-Авива за последние три дня, в течение которых радикалы из Газы продолжали обстреливать юг Израиля, включая портовый город Ашдод.