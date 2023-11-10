10 ноября, 11:40,
обновлено 10 ноября, 12:34
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве и центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в Тель-Авиве и центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что по меньшей мере два человека получили осколочные ранения в пятницу в результате запуска ракет радикалами из Газы по центральной части Израиля. По данным издания, это первый удар по району Тель-Авива за последние три дня, в течение которых радикалы из Газы продолжали обстреливать юг Израиля, включая портовый город Ашдод. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация