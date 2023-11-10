В Житомире возбудили дело против мужчины, избившего сотрудника военкомата

Как уточнили в Житомирском областном военкомате, пострадавший в настоящее время проходит службу в роте охраны ТЦК

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против мужчины, избившего сотрудника военкомата Житомира на Украине. Об этом сообщили в Житомирском областном военкомате.

"После нападения он [сотрудник военкомата] обратился с заявлением в Национальную полицию Украины, возбуждено уголовное дело. Житомирский областной ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкоматов - прим. ТАСС) будет всячески способствовать расследованию этого досадного инцидента", - говорится в заявлении военкомата в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В военкомате уточнили, что пострадавший - мобилизованный и в настоящее время проходит службу в роте охраны Житомирского ТЦК. Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что личность нападавшего уже установлена.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, правительство делает все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. При этом повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказывают, что мобилизуют даже людей с серьезными болезнями, в том числе с проблемами со зрением, психикой и опорно-двигательным аппаратом, с инвалидностью.

Сотрудники военкоматов нередко применяют физическую силу к военнообязанным. Несмотря на то, что в соцсетях часто выкладывают соответствующие кадры, дело не всегда доходит до официального разбирательства. В одном из последних подобных случаев суд в Тернополе на западе Украины отправил под ночной домашний арест двух военнослужащих, избивших мобилизованных в городском военкомате.