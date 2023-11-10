В Таллине сообщили о восстановлении кабеля между Эстонией и Финляндией

Ремонт газопровода Balticconnector может занять месяцы, отметила премьер прибалтийской республики Кая Каллас

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Телекоммуникационный кабель между Эстонией и Финляндией в Балтийском море восстановлен, работа по ремонту кабеля между Швецией и Эстонией идет, а починка газопровода Balticconnector может занять месяцы, сообщила премьер прибалтийской республики Кая Каллас, выступая на Парижском форуме мира.

"Кабель между Эстонией и Финляндией уже восстановлен, восстановление кабеля между Эстонией и Швеции начато. Ремонт газопровода, вероятно, займет несколько месяцев, но работа тоже идет", - указала она. Глава кабмина также отметила, что Эстония "извлекла уроки" из этого происшествия: западным странам необходимо быть бдительными и развивать связи в критически важных сферах.

"НАТО продемонстрировала готовность отреагировать [на возможную угрозу], отправив военные корабли для охраны. Хотя сейчас мы не можем сказать, что это была диверсия, но [такие меры нужны] на всякий случай, чтобы быть уверенными, что подобное не случится в будущем", - добавила премьер.