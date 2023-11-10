Польша приступила к подготовке эвакуации своих граждан из сектора Газа

К эвакуационным мероприятиям привлекут 150 военнослужащих польского контингента в Египте, два военно-транспортных самолета С-130 и один С-295

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Польские власти начали подготовку мероприятий по эвакуации своих граждан из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Polsat со ссылкой на постановление президента Польши Анджея Дуды.

Согласно документу, к эвакуационным мероприятиям будут привлечены 150 военнослужащих польского контингента в Египте, два военно-транспортных самолета С-130 и один С-295. Собеседник телеканала, бывший командир спецподразделения GROM генерал Роман Полько отметил важность контактов со службами безопасности в зоне эвакуации для того, чтобы избежать "дружественного огня".

Ранее послы Египта, Израиля и Палестины в Варшаве были вызваны в МИД Польши по вопросу эвакуации польских граждан из сектора Газа. В настоящее время в Газе остаются по меньшей мере 29 граждан республики.