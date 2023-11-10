10 ноября, 12:07
Палестино-израильский конфликт

Остин не исключил ответа на удары по базам США на Ближнем Востоке

По словам главы Пентагона, это произойдет "в удобное время"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. США могут ответить на удары по своим базам на Ближнем Востоке в выбранное Вашингтоном время. Об этом заявил журналистам в индийской столице глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о нападениях на американские военные базы на Ближнем Востоке.

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"Безопасность наших людей - наш приоритет. Мы не можем предсказать или спрогнозировать, когда собираемся нанести удар. Мы сделаем это в удобное для нас время. Нападения на наши объекты и людей должны прекратиться", - приводит слова Остина индийское агентство ANI.

Остин прибыл в Нью-Дели в четверг вечером для участия в индийско-американских министерских переговорах в формате "два плюс два". Нью-Дели и Вашингтон проводят их ежегодно последние пять лет. С индийской стороны в переговорах в этом формате приняли участие глава МИД Субраманьям Джайшанкар и министр обороны, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона.

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта американские военные базы в Сирии и Ираке подвергались нападениям с использованием ракет и беспилотников. По данным CNN, с 17 октября число таких атак достигло 46.

8 ноября представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами страны. Должностное лицо США подтвердило ТАСС эту информацию. 8 ноября ВС США нанесли удар по складу с оружием в Сирии, который, по мнению вашингтонской администрации, использовали Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные части иранских ВС) и связанные с ним группировки. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, ЭнтониОстин, Ллойд
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