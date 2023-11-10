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Военная операция на Украине

Reuters: ЕС сможет обойти вето Венгрии на предоставление помощи Украине в €50 млрд

Евросоюз будет способен это сделать, попросив правительства стран - членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева, сообщили официальные лица объединения

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Евросоюз сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, попросив правительства стран - членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева. Об этом сообщили официальные лица Евросоюза агентству Reuters.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Вопрос о деньгах для Украины так или иначе будет решен, Киев получит поддержку ЕС, - заявил один из чиновников Евросоюза. - Если Венгрия станет препятствием для необходимого единогласия, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой способ, например межправительственное соглашение или национальные гарантии".

Ожидается, что страны Евросоюза проголосуют по пакету помощи для Киева на саммите 14-15 декабря.

20 июня Еврокомиссия призвала страны ЕС сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах ЕС, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны Евросоюза все еще не приняты.

В четверг глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш подтвердил на встрече с журналистами, что Венгрия выступает против поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд. Гуйяш подчеркнул, что Будапешт не согласен с предложением Брюсселя осуществлять общие заимствования ради продолжения финансовой поддержки Киева. 

Теги:
УкраинаВенгрияВоенная операция на Украине
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