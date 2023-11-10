Bloomberg: ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн снарядов Украине

Как отметило агентство, снабжение Украины боеприпасами становится все более актуальным вопросом по мере того, как Россия наращивает собственное производство

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Евросоюз, скорее всего, не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, Европейская служба внешних связей проинформировала дипломатов стран сообщества о том, что ЕС, "вероятно, не сможет достичь цели" по поставкам указанного количества снарядов к марту 2024 года. Bloomberg подчеркивает, что по прошествии половины намеченного срока сообщество передало Украине лишь около 30% от всех обещанных снарядов.

Как отмечает агентство, снабжение бывшей советской республики боеприпасами становится все более актуальным вопросом по мере того, как Россия наращивает собственное производство. Сейчас любой дефицит военных поставок из Европы "рискует стать критическим" для Украины. Передача военной помощи Киеву замедляется на фоне приближения президентских выборов в США и неоднозначной позиции государств ЕС, указывает Bloomberg.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что для продолжения боевых действий на Украине сообщество только с начала этого года передало Киеву 300 тыс. снарядов калибра 155 мм и 2,6 тыс. ракет. Он заверил, что ЕС нарастит производство боеприпасов для Украины. В феврале глава европейской дипломатии обещал, что Брюссель направит Киеву 1 млн снарядов. С этой целью из Европейского фонда мира было выделено €2 млрд.