СМИ: в офисы ЕК в Риме пытались проникнуть несколько сторонников Палестины

По информации агентства ANSA, попытка не удалась, хотя активисты передали листовки с надписью "Стоп геноциду"

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько манифестантов, выступающих в поддержку Палестины, попытались проникнуть в представительство Еврокомиссии в центре Рима. Как сообщает агентство ANSA, попытка не удалась, хотя активисты передали листовки с надписью "Стоп геноциду".

Как сообщил канал Rai News 24, полиции удалось идентифицировать 10 участников акции, к ним будут применены административные меры.

Настроенные на защиту Палестины студенты и активисты занимают университеты в разных итальянских городах - Риме, Неаполе, Падуе. В последние недели прошли достаточно масштабные пропалестинские манифестации, но особых беспорядков не возникало.

Накануне на стенах вблизи римского гетто появились выполненные при помощи баллончика с черным спреем граффити звезды Давида и свастики, между которыми поставлен знак равенства. Коммунальные службы уже приступили к очистке испачканных стен. Представители еврейской общины выражают опасения по поводу роста антисемитских настроений. Пожизненный сенатор Лилиана Сегре, выжившая узница концлагеря, публично заявила, что "оплакивать надо детей всех национальностей". Ранее она сказала, что последние события на Ближнем Востоке заставляют ее почувствовать, что она "зря прожила жизнь".