Трамп предрек США при Байдене третью мировую войну и "ядерное потепление"

Экс-президент США заявил, что в мире царит "полный бардак"

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден может своими действиями привести мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, самую главную угрозу миру сейчас представляет не глобальное потепление, а "ядерное". Такое мнение высказал оппонент американского лидера экс-президент Дональд Трамп.

В интервью испаноязычной телекомпании Univision политик сказал, что в мире царит "полный бардак", а при его администрации "не было никаких проблем", и не было никаких войн.

"Мы проделали какую-то работу, а теперь все ужасно. Мы закончим на мировой войне. У нас в Соединенных Штатах некомпетентный лидер. Он не может сойти со сцены, найти лестницу, он и двух предложений сказать не может. Он говорить не умеет. И этот человек [должен] иметь дело с [президентом РФ Владимиром] Путиным, [председателем КНР] Си Цзиньпином и всеми этим людьми, которые, вероятно, не сказали бы, что мы им нравимся", - отметил Трамп.

По словам политика, самой большой угрозой для США и мира можно считать вероятность ядерного конфликта. В то же время Байден "не знает, что такое ядерное оружие как основное средство ведения переговоров". "Может все закончиться третьей мировой. <...>. Когда я слышу, что говорят об окружающей среде, о том, что за 300 лет уровень воды в океанах поднимется на одну сотую дюйма, и это, якобы, угроза. Это не угроза. Угроза - это не глобальное потепление, а ядерное потепление", - добавил экс-президент.