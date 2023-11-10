10 ноября, 12:50

Адвокат арестованного на Кипре россиянина Петрова заявил, что его дело политизировано

Гражданина России обвиняют в участии после начала СВО в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию

ЛАРНАКА, 10 ноября. /ТАСС/. Дело арестованного на Кипре по запросу США россиянина Артура Петрова носит исключительно политический характер. Об этом заявил корреспонденту ТАСС его адвокат Илиас Стефану после очередного заседания в окружном суде Ларнаки.

"Наш главный аргумент заключался в том, что дело Артура Петрова является политически мотивированным", - сказал он. Стефану обратил, в частности, внимание на то, что обвинения против его клиента выдвинуты на основании действующего в США закона о реформе экспортного контроля, провозглашающего в качестве целей продвижение американской "внешнеполитической повестки и борьбу с терроризмом".

По сути, как отметил Стефану, Петров, которому вменяется в вину участие после начала СВО в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию, был арестован просто потому, что на территории Украины ведутся военные действия. Адвокат рассчитывает на то, что суд в конечном итоге согласится с его аргументами о том, что Петров был арестован в угоду внешнеполитическим интересам США. Следующее заседание назначено на 22 ноября.

Стефану обратил внимание на то, что его подзащитный был включен в обнародованный недавно санкционный список США. Соединенные Штаты ввели 2 ноября санкции в отношении более чем 200 физических и юридических лиц, главным образом в России. По утверждению Вашингтона, данные ограничительные меры направлены против российского оборонно-промышленного комплекса, энергетического сектора, горнорудной промышленности, а также нацелены на пресечение поддержки специальной военной операции на Украине и обход ранее примененных Западом в отношении Москвы санкций.

Петров, имеющий также гражданство ФРГ, был арестован на Кипре 26 августа по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. По версии Минюста США, 34-летний Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

Петров ранее заявил, что считает свое дело политически мотивированным. По словам россиянина, американцы преследуют его за то, что он "предприниматель из России". 

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