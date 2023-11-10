Высокий представитель ООН в БиГ призвал ЕС ускорить постепенную интеграцию Балкан

Кристиан Шмидт подчеркнул, что у Евросоюза больше нет 20 лет, чтобы подумать о том, как должна работать эта интеграция

ВЕНА, 10 ноября. /ТАСС/. Евросоюз в связи с нынешней геополитической ситуацией должен ускорить постепенную интеграцию государств Западных Балкан, не дожидаясь их формального членства. Об этом заявил высокий представитель ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт на Европейском форуме в Венской дипломатической академии.

"Или вы идете по пути Копенгагенских критериев, тогда это будет долгий путь, или вы думаете, какие части постепенной интеграции мы можем предложить сейчас, чтобы выйти за рамки, извиняюсь перед всеми в Брюсселе, бюрократического подхода. Нам нужен политический подход", - подчеркнул Шмидт.

"Мы находимся в ситуации, когда Запад не является единственным игроком в этом [балканском] регионе и в других частях света. Я [даже] не говорю о России", - отметил высокий представитель ООН, также упомянув фактор китайского влияния.

Дипломат подчеркнул, что у Евросоюза больше нет 20 лет, чтобы подумать о том, как должна работать эта интеграция. Он имел в виду промежуток времени с 2003 года, когда прошел саммит ЕС в греческих Салониках. В его итоговой декларации содержалось положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе Евросоюза. С тех пор в состав объединения вошли Словения и Хорватия. Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория имеют статус кандидатов на вступление в ЕС, а непризнанное Косово выразило желание получить подобный статус.

Назначение Шмидта

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Сейчас руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.