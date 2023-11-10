В "Исламском джихаде" заявили, что военных Израиля ждут уличные бои в Газе

Как отметил представитель группировки, "палестинцы способны продолжать оказывать сопротивление оккупационным силам, которые вторглись в анклав"

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские войска, которые проникли в сектор Газа, разрушили значительную часть жилого фонда, их ждут уличные бои, когда они покинуть свои бронемашины. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в Бейруте заместитель генерального секретаря радикальной группировки "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хинди.

"Израильские военные ведут огонь из танков в городе Газа, но как только они вылезут из бронемашин, их ждут уличные бои и потери, - приводит его слова телеканал Al Mayadeen. - Прошедшие 35 дней конфликта показали, что палестинцы способны продолжать оказывать сопротивление оккупационным силам, которые вторглись в анклав".

"Израиль не только бомбит школы, больницы и мечети, он использует оружие голода против нашего народа в Газе и наносит удары по пекарням, системе водоснабжения, выводит из строя солнечные батареи", - подчеркнул аль-Хинди. По его словам, "все это делается с тем, чтобы вытеснить палестинских жителей из Газы, используя прикрытие Америки и Запада".

"Совершается преступление, подобного которому мы не видели со времен окончания Второй мировой войны", - заявил заместитель генсека "Исламского джихада".

Касаясь сделки по обмену пленными с Израилем, аль-Хинди подчеркнул, что освобождение заложников, захваченных в ходе операции 7 октября, задерживается израильской стороной. "[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху рано или поздно будет вынужден пойти на это соглашение", - указал он.

29 октября официальный представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (боевого крыло движения ХАМАС) Абу Обейда заявил, что движение согласно заключить сделку об обмене палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на заложников, захваченных в ходе операции 7 октября на территории Израиля. Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что военное командование обладает проверенной информацией о 229 пленниках, удерживаемых радикалами в секторе Газа.