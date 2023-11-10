10 ноября, 13:27
Палестино-израильский конфликт

В "Исламском джихаде" заявили, что военных Израиля ждут уличные бои в Газе

Как отметил представитель группировки, "палестинцы способны продолжать оказывать сопротивление оккупационным силам, которые вторглись в анклав"

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские войска, которые проникли в сектор Газа, разрушили значительную часть жилого фонда, их ждут уличные бои, когда они покинуть свои бронемашины. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в Бейруте заместитель генерального секретаря радикальной группировки "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хинди.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Израильские военные ведут огонь из танков в городе Газа, но как только они вылезут из бронемашин, их ждут уличные бои и потери, - приводит его слова телеканал Al Mayadeen. - Прошедшие 35 дней конфликта показали, что палестинцы способны продолжать оказывать сопротивление оккупационным силам, которые вторглись в анклав".

"Израиль не только бомбит школы, больницы и мечети, он использует оружие голода против нашего народа в Газе и наносит удары по пекарням, системе водоснабжения, выводит из строя солнечные батареи", - подчеркнул аль-Хинди. По его словам, "все это делается с тем, чтобы вытеснить палестинских жителей из Газы, используя прикрытие Америки и Запада".

"Совершается преступление, подобного которому мы не видели со времен окончания Второй мировой войны", - заявил заместитель генсека "Исламского джихада".

Касаясь сделки по обмену пленными с Израилем, аль-Хинди подчеркнул, что освобождение заложников, захваченных в ходе операции 7 октября, задерживается израильской стороной. "[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху рано или поздно будет вынужден пойти на это соглашение", - указал он.

29 октября официальный представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (боевого крыло движения ХАМАС) Абу Обейда заявил, что движение согласно заключить сделку об обмене палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на заложников, захваченных в ходе операции 7 октября на территории Израиля. Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что военное командование обладает проверенной информацией о 229 пленниках, удерживаемых радикалами в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация