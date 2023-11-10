Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭC 15 ноября

Представитель администрации США высокого ранга указал, что по соображениям безопасности точное место проведения переговоров пока не называется

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 15 ноября встречу на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящим переговорам американского и китайского лидеров.

"Президент Джо Байден действительно встретится с президентом (председателем - прим. ТАСС) Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в районе Сан-Франциско <...> 15 ноября", - заявил этот представитель исполнительной ветви власти США, указав, что по соображениям безопасности точное место проведения переговоров пока не называется.

Он напомнил, что предыдущая встреча двух лидеров состоялась год назад на Бали на полях саммита Группы двадцати. В свою очередь другая представитель американской администрации, также принимавшая участие в брифинге, уточнила, что речь идет о седьмом по счету контакте двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встрече. Это будет первый визит Си Цзиньпина в США за шесть лет, пояснила она.

"Мы рассчитываем, что в ходе этой сессии на следующей неделе лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, поговорят о сохраняющейся важности укрепления открытых линий связи и ответственном управлении конкуренцией [Вашингтона и Пекина], а также о спектре региональных, глобальных и транснациональных вопросов", - заявил первый из упомянутых чиновников.

Настрой на "интенсивную дипломатию"

На его взгляд, США сохраняют последовательный курс в отношении Китая. "Мы конкурируем с Китаем, но не стремимся к конфликту, конфронтации или новой холодной войне. Мы за ответственное управление конкуренцией", - утверждал ведущий брифинга.

Согласно изложенной им информации, в Вашингтоне убеждены, что "интенсивная конкуренция требует интенсивной дипломатии", чтобы напряженность не выходила из-под контроля, чтобы не допустить скатывания к конфликту или конфронтации. "Мы трезво смотрим на это. Мы знаем, что усилия, направленные на то, чтобы <...> реформировать Китай, которые [Западом] прилагались на протяжении нескольких десятилетий, провалились. Однако мы ожидаем, что Китай <...> будет крупным игроком на мировой арене до конца наших дней. И мы полагаем, что неверные представления надо устранять при помощи дипломатии <...>", - отметил представитель администрации.

По его словам, "речь не идет об изменении подхода" США к КНР. "У США есть десятилетия опыта переговоров и даже совместной работы с конкурентами, когда наши интересы того требуют. Нынешняя встреча с президентом (председателем - прим. ТАСС) Си [Цзиньпином] пройдет в русле этой традиции американского госуправления", - подчеркнул чиновник. Он выразил уверенность в том, что переговоры будут способствовать стабилизации американо-китайских отношений и последующему извлечению из них осязаемых результатов в интересах населения США.