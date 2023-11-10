В США сообщили, что Байден затронет с Си Цзиньпином развитие отношений РФ и КНДР

По словам представителя администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен донести до Пекина озабоченность теми шагами Пхеньяна, которые американское правительство считает провокационными

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен затронуть на запланированной на 15 ноября встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в том числе тему развития отношений России и КНДР. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящей встрече американского и китайского лидеров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мы следили с некоторой обеспокоенностью за развивающимися в последнее время отношениями между Северной Кореей и Россией, прямым предоставлением там военной техники, продолжающимися провокациями Северной Кореи", - утверждал этот представитель исполнительной ветви власти США, не вдаваясь в детали. По его словам, Вашингтон намерен донести до Пекина озабоченность теми шагами Пхеньяна, которые американское правительство считает провокационными. "Мы намерены подчеркнуть свою обеспокоенность этими провокациями Китаю, который продолжает являться крупным покровителем Северной Кореи", - сказал ведущий брифинга.

Согласно изложенной им информации, Соединенные Штаты готовы как к прямому диалогу и дипломатическому взаимодействию с КНДР, так и к дальнейшему применению мер ее сдерживания. В целом же США продолжат добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркнул американский чиновник. "Мы вновь изложим свою готовность заниматься дипломатией с Северной Кореей, а также свою решимость делать шаги, чтобы сдерживать провокации и добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил представитель американской администрации.

"Ожидаю, - отметил он, - что президент [Байден] затронет с президентом (председателем КНР - прим. ТАСС) Си [Цзиньпином] ряд вопросов регионального контекста, вызывающих [у США] обеспокоенность". "Будет разговор по Северной Корее, по некоторым нашим обеспокоенностям, которые касаются отношений с Россией, по Украине", - подтвердил чиновник. "Ничего не будет замалчиваться. Все будет рассматриваться. Так мы намерены вести эти обсуждения", - добавил ведущий брифинга.