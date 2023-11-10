Байден и Си Цзиньпин обсудят 15 ноября Украину, Израиль, а также Тайвань

Как отметила представитель администрации США высокого ранга, ожидается, что президент Соединенных Штатов и председатель КНР обсудят стратегические направления развития двусторонних отношений

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах 15 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния) намерены обсудить направление развития отношений, двусторонние контакты в военной сфере, конфликт на Украине, а также такие темы, вызывающие разногласия в отношениях Вашингтона и Пекина, как Тайвань. Об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящей встрече американского и китайского лидеров.

"Мы ожидаем, что лидеры обсудят стратегические направления развития двусторонних отношений, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе в военной сфере", - отметила чиновник.

По ее словам, среди тем переговоров Байдена и Си Цзиньпина будут ситуация на Украине и палестино-израильский конфликт. "Они также рассмотрят возможности совместной работы там, где наши интересы совпадают, в частности в области транснациональных проблем, затрагивающих международное сообщество, таких как климат и борьба с наркотиками. Как обычно, лидеры двух стран обсудят вопросы, по которым у нас имеются разногласия, такие как права человека, ситуация в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море, а также обеспечение справедливых и равных условий для американских компаний и работников [в Китае]", - добавила представитель американской власти.

Главы двух государств проведут переговоры 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.