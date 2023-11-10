Байден намерен прояснить с Си Цзиньпином недопонимания по Тайваню

По словам представителя администрации США высокого ранга, Соединенные Штаты "крайне обеспокоены" якобы имеющейся возможностью внешнего вмешательства в выборы на Тайване

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября намерен "прояснить недопонимания" касательно американской позиции по тайваньскому вопросу. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

"Мы стремимся к тому, чтобы донести имеющуюся у нас позицию и ясно изложить ее", - сказал представитель американской администрации. По его словам, значительное внимание во время беседы лидеров за закрытыми дверями будет уделено "прояснению недопониманий". Как подчеркнул чиновник, Байден намерен заявить о наличии у США озабоченностей касательно якобы "беспрецедентного наращивания военной активности вокруг Тайваня", которую Вашингтон считает "опасной и провокационной". "Мы считаем, что подобные действия подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и вызывают обеспокоенность касательно всего Индийско-Тихоокеанского региона", - утверждал чиновник.

Лидеры США и Китая намерены встретиться 15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Представитель администрации отметил, что США намерены подтвердить приверженность принципу "одного Китая" и сохранению статус-кво в Тайваньском проливе, а также "донести до китайской стороны, что любые действия или вмешательство в выборы [главы администрации Тайваня] вызовут серьезную озабоченность" в Вашингтоне. При этом чиновник подчеркнул, что США "не поддерживают независимость Тайваня" и придерживаются "политики, направленной на поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе".

"Важно, что контакты на уровне лидеров состоятся в ноябре", - подчеркнул представитель администрации. Он отметил. что ввиду проведения выборов главы администрации Тайваня в январе 2024 года "следующий период будет непростым". По словам чиновника, США "крайне обеспокоены" якобы имеющейся возможностью внешнего вмешательства в выборы на Тайване.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.