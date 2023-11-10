США не ожидают от встречи Байдена и Си Цзиньпина значительных результатов

Лидеры США и Китая намерены встретиться 15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США не ожидают от встречи президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября значительных результатов. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

"Что касается конкретных целей, то речь сейчас не идет об отношениях пятилетней или десятилетней давности. Говорить о длинном списке возможных итогов или результатов не приходится", - сказал американский чиновник. По его словам, США заинтересованы "в управлении конкуренцией, предотвращении угрозы конфликта и поддержании открытыми каналов коммуникации".

Лидеры США и Китая намерены встретиться 15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Чиновник США сообщил, что в ходе "непростого разговора" будут обсуждаться вопросы, касающиеся двусторонних отношений США и Китая, а также темы, касающиеся "глобальной и транснациональной" повестки. "США и Китай как две страны, у которых есть интересы по всему миру, ответственны за то, чтобы обсуждать подобные вопросы, касаются ли они Ближнего Востока, или России и Украины", - отметил чиновник.

"Считаю, что в преддверии встречи у нас реалистичные ожидания относительно того, чего нам удастся достичь", - подчеркнул представитель администрации США. При этом он отметил, что американским "партнерам и союзникам нужно видеть, что [США] ответственно подходят к управлению конкуренцией".

"Мы стремимся к стабилизации отношений между США и Китаем, устранению недопониманий и открытию новых каналов коммуникации", - отметил представитель американской администрации, подчеркнув, что "куда больший вопрос заключается не в том, на чем будет основана эта стабилизация, а в том, насколько длительной она будет". По его словам, у США нет понимания относительно того, планирует ли Пекин принять "тактические, временные меры, или он стремится по-настоящему наладить отношения с США и их союзниками и партнерами".

"Мы стремимся стабилизировать отношения таким образом, чтобы оказать поддержку нашим партнерам и союзникам, а также американским гражданам", - заключил чиновник.