10 ноября, 13:02

Байден заявит Си Цзиньпину о недопустимости эскалации со стороны Ирана

По словам представителя администрации Соединенных Штатов высокого ранга, американский президент намерен обратиться к председателю КНР с призывом "открыто предупредить Иран о готовности США решительно отвечать повсюду на провокационные действия с его стороны"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявит председателю КНР Си Цзиньпину о недопустимости эскалации ситуации на Ближнем Востоке со стороны Ирана. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящей встрече американского и китайского лидеров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"Что касается Ближнего Востока, я уверен, что президент заявит о нашем желании, чтобы Китай <...> четко дал Ирану понять, насколько важно, чтобы [Тегеран] не стремился к эскалации и распространению насилия в регионе", - заявил американский чиновник. По его словам, президент США намерен обратиться к председателю КНР с призывом "открыто предупредить Иран о готовности США решительно отвечать повсюду на провокационные действия с его стороны".

Ранее Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке. По словам заместителя помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Даны Строул, в период с 17 октября базы и другие американские объекты в Ираке и Сирии были 41 раз атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. 

Теги:
СШАИранКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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