10 ноября, 13:03

Байден обсудит с Си Цзиньпином возобновление военных контактов между США и КНР

Как отметил представитель администрации США высокого ранга, представители Соединенных Штатов "почти во всех беседах с китайской стороной отмечают, насколько важны каналы связи между военными"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином возможность возобновления контактов между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящей 15 ноября встрече американского и китайского лидеров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Начну с того, что президент твердо намерен сделать необходимые шаги для возобновления <...> контактов США и Китая в военной сфере. Нам будет что сказать на этот счет на следующей неделе", - заявил американский чиновник. По его словам, Байден будет настаивать на необходимости возобновления контактов между военными ведомствами двух стран.

Как отметил чиновник, представители США "почти во всех беседах с китайской стороной отмечают, насколько важны каналы связи между военными". "Когда мы говорим об управлении рисками, предотвращении конфликта, такой вид контактов просто необходим как на высоком, так и не более низких уровнях военных ведомств", - подчеркнул он.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Байден и Си Цзиньпин намерены объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран на полях саммита АТЭС. По его данным, во время своего недавнего визита в Вашингтон министр иностранных дел КНР Ван И дал понять, что Китай готов восстановить эти каналы связи. Как отмечал портал, возобновление работы этих каналов, которую Китай приостановил в 2022 году в знак протеста против визита занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, является одним из ключевых приоритетов Белого дома. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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