СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС

Телеканал Al Hadath не уточнил временные рамки выполнения договоренностей

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Он не уточняет временные рамки выполнения договоренностей, не указывает, участвовали ли посредники в достижении этого соглашения о возможном обмене.

По данным израильской стороны, в настоящее время в заложниках у радикальных палестинских группировок в секторе Газа находятся более 200 человек, включая военнослужащих Армии обороны Израиля и иностранцев. Некоторое время назад глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что, по его сведениям, в израильских тюрьмах в настоящее время содержатся около 6 тыс. палестинцев, в том числе подростков и женщин.