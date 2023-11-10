10 ноября, 13:34

В Армении обсуждают идею стать внеблоковым государством

В Совбезе республики заявили, что Ереван в этом вопросе прислушивается к гражданскому обществу

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Возможность интеграции с Евросоюзом или становление внеблоковым государством обсуждается в Армении. Об этом в Брюсселе на форуме "Стратегическое будущее Армении" заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

"Хочу отметить, что в Армении, конечно, есть идея евроинтеграции, но есть и идея стать внеблоковым государством. Мы прислушиваемся к гражданскому обществу и пытаемся понять, какие инструменты являются лучшими для Армении, которые могут обеспечить безопасность и развитие, и мир в регионе", - заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и представители МИД страны неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового главу дипмиссии. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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