10 ноября, 13:51
Военная операция на Украине

Литва передала Украине партию антидронов и генераторов электроэнергии

В Минобороны республики не указали количество и стоимость этой помощи

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Литва направила на Украину партию антидронов - технических средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - и генераторов электроэнергии. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинские военные нуждаются в современных военных технологиях, какими являются средства по борьбе с БПЛА. А генераторы мы направляем, думая о будущей зиме, которая не будет легкой", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса. Количество и стоимость этой помощи не указаны.

Вильнюсом подготовлен долгосрочный план помощи Украине на период до 2026 года. Он предусматривает оказание военной помощи в размере €200 млн. С начала конфликта военные поставки Литвы на Украину составляют более €1 млрд, что соответствует 1,2% валового внутреннего продукта страны. 

Теги:
УкраинаЛитваВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация