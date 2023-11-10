Литва передала Украине партию антидронов и генераторов электроэнергии

В Минобороны республики не указали количество и стоимость этой помощи

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Литва направила на Украину партию антидронов - технических средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - и генераторов электроэнергии. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Украинские военные нуждаются в современных военных технологиях, какими являются средства по борьбе с БПЛА. А генераторы мы направляем, думая о будущей зиме, которая не будет легкой", - приводятся в сообщении слова главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса. Количество и стоимость этой помощи не указаны.

Вильнюсом подготовлен долгосрочный план помощи Украине на период до 2026 года. Он предусматривает оказание военной помощи в размере €200 млн. С начала конфликта военные поставки Литвы на Украину составляют более €1 млрд, что соответствует 1,2% валового внутреннего продукта страны.