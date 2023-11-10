10 ноября, 13:59
Палестино-израильский конфликт

Посла Израиля в ЮАР вызвали в МИД африканской страны

Элиаву Белоцерковски заявили о недопустимости сделанных им недавно высказываний в связи с ситуацией в секторе Газа и внешней политике ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Посол Израиля в ЮАР Элиав Белоцерковски был вызван в МИД Южно-Африканской Республики, где ему заявили о недопустимости сделанных им недавно высказываний в связи с ситуацией в секторе Газа и внешней политике ЮАР. Об этом говорится в сообщении МИД ЮАР.

"9 ноября 2023 года МИД вызывал посла Израиля в ЮАР Белоцерковски с тем, чтобы обсудить недавнее неудачное поведение посла в связи с разворачивающейся трагической палестино-израильской войной,- отмечается в нем. - Генеральный директор МИД Зане Дангор выразил серьезную обеспокоенность ЮАР по поводу нынешнего развития событий, особенно в отношении нападений на сектор Газа, в результате которых более 10 500 мирных жителей, в том числе более 4 300 детей, были убиты в ходе израильских авиаударов и наземных атак на жителей Газы. Дангор заявил, что ЮАР осудила нападения ХАМАС на мирных жителей и указала, что эти действия должны быть расследованы на предмет военных преступлений. Он добавил, что ответ Израиля был незаконным, и заявил, что ЮАР хочет, чтобы Международный уголовный суд (МУС) расследовал действия руководства Израиля на предмет обвинений в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде".

Дангор подтвердил позицию ЮАР, заявив, что палестино-израильский конфликт может быть решен только путем прекращения оккупации и немедленных переговоров о справедливом и прочном мире для палестинцев и израильтян. "Посол Белоцерковски обязан вести себя в соответствии с Венскими конвенциями, которые наделяют глав дипломатических миссий определенными привилегиями и обязанностями, ключевой среди которых является признание суверенных решений принимающей страны", - подчеркнуто в заявлении МИД.

6 ноября министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени объявила, что кабинет министров ЮАР принял решение отозвать всех южноафриканских дипломатов из Тель-Авива для консультаций. Одновременно она сообщила, что "кабинет министров также отметил продолжающиеся пренебрежительные высказывания посла Израиля в ЮАР о тех, кто выступает против зверств и геноцида со стороны израильского правительства". "Позиция посла Израиля в ЮАР становится все более неустойчивой, - подчеркнула министр. - Кабинет решил поручить МИД страны принять необходимые меры по дипломатическим каналам и в соответствии с протоколами для решения вопроса о поведении посла Израиля в ЮАР".

На текущей неделе министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обнародовала во время слушаний в национальном парламенте план из семи пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он включает, среди прочего, немедленное введение режима прекращения огня, открытие гуманитарных коридоров и отправку в Палестину сил быстрого развертывания ООН для защиты мирного населения. 

Теги:
ЮАРПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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