10 ноября, 14:00

Обвиняемых в шпионаже для РФ граждан Болгарии будут судить в октябре 2024 года

По информации Reuters, это дело рассмотрят одновременно с делом о подделке официальных документов

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Судебный процесс по делу о шпионаже в пользу РФ со стороны пяти граждан Болгарии начнется в Великобритании в октябре 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters по итогам предварительного слушания в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Предполагается, что рассмотрение дела по существу займет около четырех месяцев. Судья Джереми Бейкер в пятницу постановил, что дело о шпионаже будут рассматривать одновременно с делом по обвинению в подделке официальных документов.

21 сентября Королевская государственная прокуратура по уголовным делам сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже пяти гражданам Болгарии: Орлину Русеву, Бизеру Джамбазову, Катрин Ивановой, Ивану Стоянову и Ване Габеровой. Утверждается, что они участвовали в "сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года с целью нанесения ущерба безопасности и интересам [британского] государства".

Болгарских граждан, проживавших в Лондоне и Норфолке, впервые задержали еще в феврале, освободили под залог, однако затем вновь арестовали. Расследование вело контртеррористическое подразделение лондонской полиции. Первоначально Русеву, Джамбазову и Ивановой предъявили только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности, однако позже их также обвинили в шпионаже в пользу России.

Во время одного из предварительных судебных слушаний в сентябре прокурор Кэтрин Селби заявила, что обвиняемые в шпионаже граждане Болгарии действовали по указанию австрийского бизнесмена Яна Марсалека, который ранее работал главным операционным директором компании Wirecard и в настоящее время разыскивается властями ФРГ по подозрению в мошенничестве. В Соединенном Королевстве против Марсалека не выдвинули каких-либо обвинений. Британские СМИ писали, что Марсалек может находиться в России, но не приводили доказательств. 

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