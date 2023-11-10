10 ноября, 15:00

Индия и США намерены работать над тем, чтобы конфликт вокруг Газы не разрастался

Участники встречи в Нью-Дели также заявили, что собираются продолжать координировать со странами-партнерами доставку гуманитарной помощи жителям анклава

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Индия и США договорились координировать дипломатические усилия, чтобы не допустить разрастания конфликта в Израиле на новые территории. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи глав МИД и министерств обороны двух стран.

"Они выразили поддержку гуманитарным паузам и заявили, что продолжат тесно координировать дипломатические усилия, в том числе с партнерами в регионе, чтобы не допустить распространение конфликта на новые территории, сохранить стабильность на Ближнем Востоке, а также продолжать работать над достижением политического решения и устойчивого мира", - говорится в документе.

Участники встречи, которая прошла в пятницу в Нью-Дели, также заявили, что намерены продолжать координировать со странами-партнерами доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Они призвали стороны конфликта соблюдать гуманитарное право, а также к освобождению остающихся у ХАМАС заложников.

"Отмечая ужасающие террористические атаки против Израиля, министры вновь подчеркнули, что Индия и США солидарны с Израилем в борьбе с терроризмом, и призвали соблюдать международное гуманитарное право, в том числе в вопросе защиты гражданских лиц. Они призвали к немедленному освобождению остающихся заложников", - говорится в заявлении. 

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