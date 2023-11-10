10 ноября, 14:04

Вучич: Запад осознал нежелание косовских властей нормализовать отношения с Белградом

По словам президента Сербии, он не верит в нормализацию отношений до тех пор, пока у власти находится премьер непризнанного Косова Альбин Курти

БЕЛГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Западные страны начали понимать, что власти непризнанного Косова не заинтересованы в нормализации отношений с Белградом и не будут выполнять свои обязательства. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич журналистам в ходе своего визита в Париж.

"Здесь нет великой философии, я думаю, что теперь всем на Западе ясно, что [премьер непризнанного Косова Альбин] Курти совершенно не желает формировать Союз сербских муниципалитетов, что он не хочет какого-либо прогресса в диалоге, а все остальное - это балканские трюки, которые могут сработать один или два раза, но уж точно не в долгосрочной перспективе", - отметил Вучич, добавив, что не верит в нормализацию отношений до тех пор, пока у власти находится премьер непризнанного Косова Альбин Курти.

Сербский лидер подчеркнул, что рассчитывает провести в пятницу переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в формате один на один, в ходе которых не только обсудит все актуальные международные и региональные события, но и пригласит французского коллегу посетить Белград. "Может случиться так, что до конца года мы увидим Макрона в Белграде", - указал Вучич.

Президент Сербии ранее подчеркивал, что Белград готов к реализации всех подписанных соглашений по нормализации отношений с Приштиной, но никогда не пойдет на признание независимости Косова. 

Теги:
ФранцияСербияВучич, АлександарМакрон, Эмманюэль
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