10 ноября, 14:05

Индия и США намерены развивать оборонное партнерство

Стороны планируют сотрудничать в том числе в новых сферах, таких как космос и искусственный интеллект

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Индия и США заявили о готовности развивать оборонное партнерство в традиционных областях, в том числе в проведении совместных маневров, а также в новых сферах, таких как космос и искусственный интеллект (ИИ). Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи в рамках министерского диалога в формате "два плюс два".

"Министры подтвердили приверженность дальнейшему углублению многогранного оборонного партнерства посредством широкомасштабного диалога и военных маневров, которые становятся все более сложными, ускорению совместных проектов, инициированных в июне 2023 года дорожной картой оборонно-промышленного сотрудничества Индии и США, а также расширению партнерства в новых областях, таких как космос и искусственный интеллект", - указывается в документе, принятом после встречи глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны двух стран.

Министры высоко оценили начало переговоров по коммерческому соглашению между американской компанией General Electric (GE) Aerospace и индийской Hindustan Aeronautics Limited о производстве реактивных двигателей GE F-414 в Индии.

"Заглядывая в будущее, министры приветствовали прогресс, достигнутый в направлении совместного производства и совместной разработки оборонных систем", - отмечается в тексте.

Стороны также подчеркнули, что "ожидают дополнительных предложений от индийских и американских компаний по разработке и производству систем в приоритетных областях, определенных в дорожной карте". 

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СШАИндия
© Информационное агентство ТАСС
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