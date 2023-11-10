10 ноября, 14:08
Военная операция на Украине

Главы МИД и Минобороны США и Индии обсудили ситуацию на Украине

Собеседники "выразили взаимную глубокую обеспокоенность" конфликтом и его гуманитарными последствиями, говорится в совместном заявлении

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны Индии и США на встрече в Нью-Дели обсудили ситуацию на Украине и выразили "взаимную глубокую обеспокоенность" конфликтом и его последствиями. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, принятом по итогам встречи в пятницу.

В документе отмечается, что министры обсудили развитие событий в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и на Украине. Собеседники "выразили взаимную глубокую обеспокоенность" конфликтом на Украине и его гуманитарными последствиями, а также подчеркнули, что он сказывается на глобальной экономике, продовольственной безопасности, что затрагивает в большой степени страны глобального Юга.

"Обе страны обязались продолжать гуманитарную помощь народу Украины, а также согласились в необходимости постконфликтного восстановления на Украине", - говорится в документе. 

Теги:
УкраинаСШАИндияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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