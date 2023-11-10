Си Цзиньпин 14-17 ноября посетит США

Председатель КНР проведет встречу с президентом США Джо Байденом

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит США, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом, а также примет участие в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР.

"По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 17 ноября посетит Сан-Франциско (США), где встретится с президентом США. Он также приглашен принять участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Байден и Си Цзиньпин намерены объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран на полях саммита АТЭС. По его данным, во время своего недавнего визита в Вашингтон министр иностранных дел КНР Ван И дал понять, что Китай готов восстановить эти каналы связи. Как отмечал портал, возобновление работы этих каналов, которую Китай приостановил в 2022 году в знак протеста против визита занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, является одним из ключевых приоритетов Белого дома.

В новость внесена правка (18:19 мск) - передается с уточнением названия форума в цитате, верно - АТЭС