10 ноября, 14:22

Министр обороны ФРГ считает, что прекращение поддержки Украины не приблизит к миру

Общий объем помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года составил около €24 млрд

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что прекращение военной поддержки Киева не приблизит к окончанию конфликта на Украине. Такое мнение он высказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Я не вижу другого пути, кроме как помочь Украине занять стратегически сильную позицию, и дальше поддерживая ее", - утверждал министр. "Мы не приблизимся к миру, к окончанию этой войны, если мы сократим и прекратим поддержку. Я в этом твердо убежден", - сказал Писториус.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияСтолтенберг, ЙенсПисториус, Борис
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