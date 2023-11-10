Нетаньяху заявил, что Израиль намерен сохранить постоянный военный контроль над Газой

Армия не отдаст сектор внешним силам, сообщил премьер-министр Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильская армия должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа и не отдавать его внешним силам. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, сообщил портал Ynet.

По его информации, местные власти приграничных районов потребовали от премьера ясности по поводу того, что будет с сектором Газа по окончании текущей военной операции израильских сил. "Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам", - сказал в ответ Нетаньяху, слова которого приводит Ynet.

Вслед за этим портал опубликовал комментарий канцелярии израильского премьера, согласно которому Нетаньяху заявил главам местных советов, что "Израиль будет осуществлять контроль безопасности над сектором Газа, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать, что из Газы больше не будет исходить угрозы для израильских граждан".