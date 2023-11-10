10 ноября, 14:59
Военная операция на Украине

Зеленский заявил о необходимости сокращения зависимости от Запада в обеспечении снарядами

Согласно бюджету на 2024 год, Украина выделит на военные нужды $46,9 млрд

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами ставки верховного главнокомандующего, как добиться самостоятельности в обеспечении страны снарядами, ракетами, беспилотниками и бронетехникой.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"[Обсуждали] военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать более самодостаточными относительно снарядов, ракет, дронов и бронетехники", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам заседания. Согласно бюджету на 2024 год, Украина выделит на военные нужды $46,9 млрд.

На ставке также уточнили "планы и расчеты" для продолжения боевых действий, обсудили усиление системы противовоздушной обороны подконтрольного Киеву города Херсона и эвакуацию украинцев из Газы.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз, скорее всего, не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту 2024 года. Отмечается, что по прошествии половины намеченного срока сообщество передало Украине лишь около 30% от всех обещанных снарядов.

В Киеве ранее заявляли, что ищут способы наладить в стране производство вооружения, в том числе дронов, дальнобойных ракет и систем ПВО. 29 сентября в Киеве прошел первый форум оборонных индустрий, на котором, как утверждал Зеленский, были представлены более 30 стран и 252 военные компании. На форуме украинские власти сделали ряд заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний к развертыванию производства оружия на территории страны. В частности, Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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